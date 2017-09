Werkgevers zien keurige begroting

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn tevreden over de troonrede. ,,Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000″, zeggen ze in een reactie.

,,Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten. Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen.”

FNV-voorzitter Han Busker: ,,Als Nederland zo’n economische groei doormaakt, is dit het moment om echt iedereen ervan te laten profiteren dat het beter gaat. Te veel mensen leven in Nederland nog in armoede en te veel kinderen groeien hierdoor op in achterstand. Het sociaal minimum, het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven, moet omhoog. En kwetsbare mensen als Wajongers, met vaak flinke zorgkosten, moeten niet hoeven inleveren in 2018.”