Bijen in Drenthe geruimd om ziekte

In Gasselternijveenschemond (provincie Drenthe) is onder bijen een uitbraak van Amerikaans vuilbroed vastgesteld. Dat is een besmettelijke bijenziekte en daarom zijn enkele bijenvolken geruimd. Om verdere verspreiding te voorkomen, heeft het ministerie van Economische Zaken een vervoersverbod van 3 kilometer ingesteld.

Dat vervoersverbod duurt minstens dertig dagen. Amerikaans vuilbroed is een ziekte onder larven van de honingbij. Het wordt veroorzaakt door de bacterie Paeni-bacillus larvae. De sporen daarvan zijn resistent tegen hitte en uitdroging. De ziekte is niet overdraagbaar op mensen.

Ook in juli dook de ziekte op, eveneens in Drenthe. Enkele bijenvolken van een imker zijn toen geruimd.