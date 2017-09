Binnenhof vrijgegeven na verdacht pakketje

Het Binnenhof in Den Haag is woensdag kortstondig ontruimd vanwege de vondst van een verdacht pakketje bij de Eerste Kamer. In een plastic zak zat onder meer een laptop. Het gebouw van de Eerste Kamer werd tijdelijk ontruimd.

De ingangen naar de binnenplaats van het regeringscentrum werden door de Koninklijke Marechaussee afgesloten. De stoep aan de kant van het Buitenhof werd met lint afgezet en de taxi’s op de standplaats daar werden weggestuurd.

De politie stuurde meerdere eenheden op de vondst af. Na onderzoek door een explosievenhond voerde de politie het pakketje af. De afzetting duurde minder dan een uur.