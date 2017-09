Crisiscommunicatie Caribisch NL niet op orde

De middelen voor crisiscommunicatie op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba laten behoorlijk te wensen over tijdens een ramp. Dat staat in een kritisch rapport over deze Caribische eilanden, dat al gereed was voor de verwoestende orkaan Irma.

De onderzoekers schrijven dat er tijdens een ramp forse problemen kunnen ontstaan. Daardoor neemt het risico toe op slachtoffers en letsel, vooral als er snelheid is geboden zoals bij brand, medische noodsituaties en rampen.

Tijdens een ramp of crisissituatie zijn onder andere de orkaanbestendigheid van masten, verouderde apparatuur, geringe beschikbaarheid van satelliettelefoons en de onderlinge communicatie tussen de hulpdiensten problematisch, aldus de onderzoekers. Eén van de eerste prioriteiten na orkaan Irma was het herstellen van de communicatie.

In het rapport dat door minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat een behoorlijk aantal aanbevelingen. Blok gaat met minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) en de gezaghebbers van de eilanden overleggen over de aanpak.