Dijsselbloem: noodremprocedure zorguitgaven

Minister Dijsselbloem van Financiën wil dat er een politieke noodremprocedure komt voor zorguitgaven die voortvloeien uit nieuwe kwaliteitsnormen. Dat zegt hij in een interview met het FD.

Den Haag werd dit jaar overvallen door de extra kosten voor verpleeghuiszorg die het onverwachte gevolg waren van een wettelijke norminstelling die in handen was gelegd van het Zorginstituut.

,,Wat me zorgen baart is dat we een wet hebben gemaakt die zo’n grote beslissing uit handen van de politiek haalt. Je zou boven een bepaald bedrag toch een noodremprocedure moeten inbouwen, zodat de politiek het nog een keer kan wegen”, aldus Dijsselbloem.