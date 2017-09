Geen topdrukte bij panda’s in Rhenen

Panda’s Wu Wen en Xing Ya hebben deze zomer geen topdrukte veroorzaakt in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het is daarom niet meer verplicht om vooraf en online kaartjes met een tijdslot te bestellen. Ook het extra pandaparkeerterrein in Rhenen is opgeheven, zei dierentuindirecteur Robin de Lange woensdag.

De reuzenpanda’s arriveerden begin april onder enorme belangstelling in de Rhenense dierentuin. Voor hun komst vreesden de gemeente Rhenen en de dierentuin dat de stroom pandakijkers voor een verkeerschaos zou zorgen op de Grebbeberg. Daarom moest er een extra parkeerterrein komen. Ook werd een maximum aantal bezoekers ingesteld, maar dat is bijna nooit gehaald.

China heeft de beren voor 15 jaar uitgeleend. De Lange vindt het bezoek tot nu toe helemaal niet tegenvallen, zegt hij. Hij is ,,erg tevreden” over de extra omzet die door de panda’s is behaald, al wil hij geen cijfers noemen. ,,Het is nooit ons doel geweest om elke dag tienduizend bezoekers binnen te halen. Het is precies goed zo.”

Xing Ya en Wu Wen voelen zich goed in Rhenen en zijn veel buiten. Ze kunnen de komende Hollandse winterkou goed aan.