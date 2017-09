Goois duo vast in grote witwaszaak

Een man van 69 uit Bussum en een 63-jarige man uit Hilversum zijn opgepakt in een groot internationaal fraude-onderzoek. Het duo wordt verdacht van witwassen en belastingfraude.

Op tien locaties in Nederland, Spanje en Cyprus zijn panden doorzocht. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kwam het duo op het spoor omdat de mannen beschikten over meer dan een miljoen euro zonder dat ze konden verklaren waar dat geld vandaan kwam.

De mannen namen allebei tussen 2009 en nu circa 700.000 euro op met creditcards gekoppeld aan buitenlandse bankrekeningen van ondernemingen. Ze deden grote aankopen en overboekingen vanaf de bankrekeningen.

De uitgaven van het duo zijn niet te verklaren uit reguliere verdiensten. De inkomsten op de buitenlandse rekeningen werden niet aan de Belastingdienst opgegeven. Waar het geld vandaan komt wordt nog onderzocht.

Er zijn invallen gedaan in woningen, vakantiewoningen en bedrijfspanden van de verdachten. Er is behalve op administratie, beslag gelegd op onroerende goederen, bankrekeningen, horloges, een Mercedes en tienduizenden euro’s contant geld, meldt het Openbaar Ministerie.

De FIOD doet ook onderzoek naar de rol van een vermoedelijke facilitator. Dat is een 36-jarige Nederlander die in Panama staat ingeschreven, maar met zijn gezin op Cyprus woont. Hij zou ondernemingen en daaraan gekoppelde bankrekeningen op Cyprus en in andere landen opzetten voor derden.