Kamer stemt donderdag over eigen risico

De Tweede Kamer stemt donderdag over het voorstel van de coalitie in spe om het eigen risico in de zorg volgend jaar niet te laten stijgen. Door die bevriezing gaat de zorgpremie zo’n tien euro omhoog.

De Kamer moet instemmen met de opdracht die minister Edith Schippers (Volksgezondheid) woensdag kreeg om het plan nog voor 1 oktober wettelijk mogelijk te maken. Zij moet hiervoor een ,,ultraspoedprocedure” voeren, zei ze zelf.

Het voorstel voor de stemming kwam van Kamerlid Mona Keijzer van het CDA, en werd gesteund door VVD, D66 en ChristenUnie. Deze vier partijen, die een nieuw kabinet willen vormen, beschikken over een krappe meerderheid in de Kamer.

Keijzer vond de stemming noodzakelijk omdat Schippers de opdracht kreeg van informateur Gerrit Zalm. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemde die gang van zaken een ,,staatsrechtelijk monstrum”.