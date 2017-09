Kamer wil brief van Zalm over eigen risico

De Tweede Kamer wil een brief van informateur Gerrit Zalm over wat de onderhandelende partijen voor volgend jaar van plan zijn met het eigen risico in de zorg. Uit de begroting voor 2018 die dinsdag werd gepresenteerd bleek dat het eigen risico volgens de huidige plannen stijgt van 385 naar 400 euro.

Veel partijen pleitten in de verkiezingscampagne voor een verlaging of afschaffing van het eigen risico. Onder hen ook CDA en ChristenUnie, die momenteel praten over de vorming van een nieuw kabinet. Het is de aanstaande oppositie een doorn in het oog dat de onderhandelende partijen de afgelopen tijd tegen maatregelen stemden om de stijging van het eigen risico tegen te gaan. Het argument daarbij is dat het onderwerp nog op de formatietafel ligt.

Het verzoek van GroenLinks-leider Jesse Klaver kon woensdag op unanieme steun rekenen. Het is aan Zalm om te bepalen welke informatie hij wel en niet kan delen, merkte CDA-Kamerlid Mona Keijzer op. Kamerleden van VVD, D66 en CU sloten zich hierbij aan.

CDA en ChristenUnie zeiden in de campagne het eigen risico met zo’n honderd euro te willen verlagen. Het ministerie van FinanciĆ«n rekende voor dat verlaging in het eerste jaar een miljard euro zou kosten, en op termijn 1,1 miljard per jaar. Het eigen risico geheel afschaffen zou bijna vijf keer zoveel kosten. Dat komt volgens FinanciĆ«n doordat het zogenoemde remgeldeffect dan teniet wordt gedaan. Mensen zouden te snel gebruik maken van zorg als er geen eigen risico is.