Katja Schuurman nieuwe presentatrice Memories

Anita Witzier stopt na twintig jaar met het programma Memories. De presentatie wordt overgenomen door Katja Schuurman. Dat maakten de twee bekend in het radioprogramma Gijs 2.0 op NPO Radio 2.

,,Ik heb met buitengewoon veel plezier Memories gepresenteerd,” aldus Witzier. ,,Na twintig jaar is het tijd om het kind los te laten en over te dragen aan een hele lieve, beeldschone en vooral ook multigedisciplineerde collega: Katja Schuurman.”

In Memories worden mensen herenigd met een oude liefde. De eerste aflevering met Schuurman is al opgenomen. Die is in het voorjaar van 2018 op tv te zien bij de KRO-NCRV.