NRC-correspondent weg na ‘ernstige fouten’

De NRC-correspondent in China, Oscar Garschagen, gaat weg bij de krant. Hij blijkt de afgelopen jaren ernstige fouten te hebben gemaakt tegen de journalistieke regels van NRC, meldt de krant woensdag op de website.

De zaak kwam aan het rollen nadat zijn Chinese assistent Garschagen ervan had beschuldigd dat hij citaten, namen en plaatsen zou hebben verzonnen. Garschagen sprak dat in eerste instantie tegen. Maar de krant opende een intern onderzoek, waarbij de correspondent aan de tand werd gevoeld en werd gevraagd met bewijsmateriaal te komen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Garschagen feiten lang niet altijd hard kon maken, citaten had verzonnen en plagiaat had gepleegd.

Garschagen (64) toont zich in de krant schuldbewust. ,,Ik vergeef het mijzelf nooit dat ik zo stom ben geweest en dat ik de normen van de krant en van mijzelf heb geschonden.” Hij kampte met burn-outverschijnselen en depressie, maar wilde in aanloop naar zijn pensionering laten zien ,,dat ik het best allemaal nog kon. Ik ben doorgegaan tegen alle signalen in”.

NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch schrijft: ,,Ondanks de fouten die Garschagen heeft gemaakt zullen we Oscar als mens én collega in ons hart blijven dragen. De recente fouten mogen niet verhullen dat hij de voorbije jaren uitstekend werk heeft verricht.”

Garschagen heeft veertien jaar voor NRC Handelsblad gewerkt. Eerder was hij onder meer correspondent in Brussel en Washington voor de Volkskrant.