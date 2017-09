‘Orkaan Maria niet mee dan een regenbui’

Orkaan Maria is dinsdagavond aan het eind van de middag (lokale tijd) voorbij Sint-Maarten getrokken, op het eerste gezicht zonder al te veel schade aan te richten. Dat zei Gordon Snow, hoofdredacteur van de grootste krant op Sint-Maarten ‘The Daily Herald’, dinsdagavond tegenover het Curaçaose radiostation Paradise FM.

,,We hebben wel wat rukwinden gehad en ook regen. Maar vergeleken met Irma was dit een regenbui.”

Volgens andere eilandbewoners was er rond de haven sprake van hele hoge golven. Nog moet worden bekeken of dat schade heeft opgeleverd. Over het algemeen is er op Sint-Maarten een gevoel van opluchting na het voorbij trekken van Maria.

Sint-Eustatius en Saba kregen deze keer meer wind en regen, maar het ziet er naar uit dat de schade ook daar relatief beperkt is gebleven. Dave Levenstone uit The Bottom op Saba zegt dat Saba urenlang werd geteisterd door harde windstoten en veel regen, maar dat rond 19.00 uur (01.00 uur dinsdagnacht Nederlandse tijd) het ergste achter de rug leek.