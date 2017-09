Pechtold: financiële plaat duidelijker

De partijen die samen willen regeren, konden de handhaving van het eigen risico op 385 euro bekendmaken omdat de financiële plaat duidelijker is geworden. Dat zei D66-onderhandelaar Alexander Pechtold woensdag na afloop van het jongste overleg met de andere partijen.

Woensdagochtend had de Tweede Kamer nog hun standpunt over het eigen risico gevraagd. ,,Gisteren was de begroting, vanavond is er een debat en vandaag hebben we wat meer zicht op de financiële plaat gekregen”, aldus Pechtold.

Hij wilde niet verder kijken dan 2018 en ook niet verder ingaan op de wens van de mogelijke coalitiepartners CDA en CU om het eigen risico met 100 euro te verlagen. ,,Het is geven en nemen in de formatie.”