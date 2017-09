Rutte: sterke VN in veilige en duurzame wereld

Nederland streeft naar een sterke Verenigde Naties (VN) in een wereld die veilig en duurzaam is. Als tijdelijk lid van de Veiligheidsraad van de VN zal Nederland zich daar volgend jaar speciaal voor gaan inzetten.

Dat zei premier Mark Rutte woensdag in New York in zijn speech tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Hij noemt het een van de belangrijkste internationale bijeenkomsten van het jaar ,,waar iedereen aan tafel zit” en blijft.

De premier vindt een sterke VN essentieel. Om de organisatie slagvaardig te houden, pleit hij voor hervormingen en aanpassingen waar VN-topman Antonio Guterres zich hard voor maakt. Nederland hamert op een betere samenwerking tussen de VN-agentschappen.

Wat veiligheid betreft, beschouwt Rutte preventie als het sleutelwoord. Hij wil graag missies die bijvoorbeeld een conflict al in de kiem smoren. Hij vindt ook verdere samenwerking nodig in de strijd tegen terrorisme.

Duurzaamheid ziet de premier als de ,,ultieme agenda” om geweld en conflicten te voorkomen.