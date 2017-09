Staat in cassatie tegen vonnis Srebrenica

De Staat gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat Nederland aansprakelijk is voor de dood van ongeveer 350 moslimmannen na de val van de Bosnische moslimenclave Srebrenica in 1995. Het betekent dat de Hoge Raad, de hoogste rechter, de zaak gaat bekijken.

Een woordvoerder laat weten dat de Staat ,,het oordeel niet deelt” dat het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat onrechtmatig heeft gehandeld en dit oordeel ook ,,niet begrijpelijk” vindt.

Dutchbat zou onrechtmatig hebben gehandeld door te blijven meewerken aan de evacuatie van de moslimmannen die als laatste op de VN-compound zaten, op 13 juli 1995. De Bosnische Serven vermoordden deze mannen later.

Het hof in Den Haag bepaalde dat de Staat aansprakelijk is voor 30 procent van de door de nabestaanden geleden schade. Dutchbat kon weten of hád moeten weten, aldus het hof, dat de moslimmannen een reële kans hadden op een onmenselijke behandeling of executie.

De Nederlanders hadden de mannelijke vluchtelingen de keus moeten geven om op de compound te blijven.

De zaak was aangespannen door de zogeheten Moeders van Srebrenica.