TCA herkent negatief beeld taxirapport niet

Het grootste taxibedrijf van Amsterdam herkent zich niet in het negatieve rapport dat de gemeente heeft opgemaakt over de taxibranche in de hoofdstad. Uit het rapport blijkt dat de klantenservice en het algemene imago van taxibedrijven in de hoofdstad achteruitgaan.

Hedy Borreman, directeur van de Taxicentrale Amsterdam (TCA), zegt teleurgesteld te zijn in de lage waardering voor taxibedrijven. In eigen rapporten scoort TCA juist een dikke voldoende. ,,We investeren zelf ook veel in controle”, zegt Borreman. TCA zet volgens haar onder meer eigen controleurs en undercoverklanten in.

Borreman wijst ook op veranderingen binnen de taximarkt sinds de invoering van een nieuwe taxiverordening, vier jaar geleden. Steeds meer particulieren bieden via apps als Uber of per telefoon taxidiensten aan. Ze hoopt dat Amsterdam in toekomstige rapporten ook deze chauffeurs meeneemt.

De gemeentelijke Taximonitor meet het algemene imago van Amsterdamse taxibedrijven en de tevredenheid onder klanten. Op beide vlakken scoorde de branche een onvoldoende. Vooral bij ritten die niet vooraf zijn besteld is de tevredenheid laag. Ook komen er klachten binnen over het weigeren van een rit, te dure ritten, rijgedrag en bedreigingen.

Wethouder Pieter Litjens sprak dinsdag zijn zorgen uit over de taxibedrijven. Woensdagmiddag spreken de taxibedrijven en de gemeente elkaar over het rapport.

De Taximonitor is in het leven geroepen na de invoering van een nieuwe taxiverordening in 2013. Die verplichtte taxichauffeurs zich aan te sluiten bij een van de erkende taxibedrijven, die zelf moesten toezien op de geleverde kwaliteit. Deze zelfregulering zou de gemeente veel werk uit handen nemen, was destijds de redenering. Maar op dit moment is de zelfregulering volgens de gemeente ondermaats.