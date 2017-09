‘Urinoir-actie’ afgelast om te grote toeloop

De vrouwen die vrijdagavond op het Leidseplein in Amsterdam een ‘urinoir-actie’ wilden houden, hebben dat plan afgeblazen. De belangstelling blijkt te groot, melden ze op Facebook. De bedoeling was dat vrouwen massaal in het urinoir op het Leidseplein zouden gaan plassen.

,,Wegens overweldigende belangstelling zijn we uit ons jasje, of ehhhh de Krul, gegroeid. Op de beoogde lokatie is echt geen plek voor 1000 vrouwen, 3300 genodigden en 7500 belangstellenden.”

De actie was bedoeld als protest tegen de uitspraak in een zaak tegen een wildplassende vrouw. De rechter oordeelde dat vrouwen in geval van hoge nood best in een urinoir kunnen plassen. De zaak leidde tot publieke verontwaardiging. Veel mensen vinden dat er niet genoeg openbare wc’s voor vrouwen zijn.

De urinoir-actie wordt vervangen door een actie op sociale media. Mensen worden opgeroepen een foto van een urinoir in Amsterdam te uploaden naar Facebook en Instagram, met hashtag #urinoirplassen. Met die foto’s wordt ‘iets’ gedaan, maar wat dat is, wordt nog bekendgemaakt.