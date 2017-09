USAR wil komend weekend terugkeren

Het Urban Search And Rescue (USAR)-team probeert zijn hulpverleners komend weekend terug te laten keren uit Sint-Maarten. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie woensdag laten weten. Momenteel wordt bekeken of het lukt om vluchtcapaciteit te vinden voor alle 63 reddingswerkers.

USAR heeft vier mensen naar Sint-Maarten gestuurd die zich bezig gaan houden met de terugkeer van de reddingswerkers. Zo zullen met de hulpverleners gesprekken worden gevoerd en worden ze fysiek en mentaal onderzocht. Ook vaardigt de organisatie vier mensen af die de lokale autoriteiten gaan helpen bij de coördinatie van de hulpverlening.

Op dit moment is USAR samen met lokale medewerkers van politie, brandweer en gemeente aan het inventariseren hoe het eiland erbij ligt na het langstrekken van de orkaan Maria. Deze trok dinsdag voorbij in de buurt van het eiland. ,,Verschillende partijen inventariseren de situatie op het eiland. Op basis van de bevindingen beslissen we later nog of we doorgaan met onze reguliere hulpverlening of dat de plannen veranderen als gevolg van Maria”, aldus de zegsman.