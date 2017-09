Utrecht tien dagen lang in teken van films

Het Nederlands Film Festival gaat woensdag van start. De vertoning van de epische tragikomedie Tulipani van de met een Oscar bekroonde regisseur Mike van Diem vormt de aftrap van tien dagen vol films, workshops, talkshows en andere evenementen in de domstad.

Tijdens de komende festivaleditie zijn in totaal 42 speelfilms, 97 documentaires, 100 korte films, 22 televisiedrama’s, 16 videoclips en 13 interactieve projecten te zien, waarvan er 96 in première gaan.

Speciaal dit jaar is het themaprogramma Blikverruimers. Binnen dit programma stellen acht gastprogrammeurs, onder wie schrijver Arnon Grunberg en filmmakers Steffen Haars en Flip van der Kuil, een eigen festivaldag samen waarin zij (fragmenten van) films, televisieprogramma’s en interactieve producties laten zien die voor hen eyeopeners waren.

Tom Holkenborg, beter bekend als Junkie XL, is een van de speciale gasten op het Nederlands Film Festival. De componist verzorgt op 27 september een masterclass in de grote zaal van de Stadsschouwburg Utrecht. Holkenborg heeft zich de laatste jaren vooral geconcentreerd op het componeren van filmmuziek. Zo verzorgde hij de soundtracks voor grote hits als Mad Max: Fury Road, Deadpool, Black Mass, Brimstone, Divergent en The Dark Tower, die dit najaar in première zal gaan.

De echte Gouden Kalveren worden op de slotdag, 29 september, uitgereikt tijdens het Gala van de Nederlandse Film. Dit wordt een strijd tussen Brimstone van Martin Koolhoven en Tonio van Paula van der Oest. De twee films maken allebei kans op beeldjes in de belangrijkste categorieën. Brimstone heeft in totaal negen nominaties, Tonio ontving er zeven.

Soof 2, Onze Jongens en Mees Kees Langs de Lijn maken dit jaar kans op de Gouden Kalf-publieksprijs. Deze films waren afgelopen jaar de drie best bezochte Nederlandse bioscoopfilms.