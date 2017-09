Zorgpremie 10 euro omhoog om eigen risico

Om het eigen risico volgend jaar gelijk te houden gaat de zorgpremie in 2018 op jaarbasis met nog eens 10 euro omhoog. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten. De vier partijen aan de formatietafel vroegen minister Edith Schippers woensdag een spoedprocedure in gang te zetten, om de stijging van het eigen risico te voorkomen.

Het ministerie van Volksgezondheid schatte eerder al in dat de basispremie volgend jaar maandelijks al met zo’n 6 euro zou stijgen. Daar komt nu dus op maandelijks iets minder dan een euro bovenop.

Eerder op de dag had de Tweede Kamer gevraagd om een brief van informateur Gerrit Zalm. De partijen wilden weten wat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie van plan waren met het eigen risico. Een dag eerder, op Prinsjesdag, stond nog in de begroting dat het eigen risico omhoog zou gaan volgend jaar, van 385 naar 400 euro.