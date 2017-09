25 Sint-Maartenaren na ramp naar Nederland

Er zijn 25 inwoners van Sint-Maarten naar Nederland gevlogen na verwoestende orkaan Irma. Zij hebben hun huis verloren tijdens het noodweer. De Nederlandse autoriteiten proberen onderkomen voor deze mensen te vinden, zei minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

,,Ze hebben zich in gemeenten gemeld en zeggen: ik heb geen huis en geen onderdak, en vragen wat gaat u nu doen?”, aldus Plasterk. Over deze zaak voert hij nu overleg met onder meer gemeenten, het Leger des Heils en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, zei hij donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Irma was een orkaan van de hoogste categorie die op 6 september over de Bovenwindse Eilanden raasde. Vooral Sint-Maarten werd hard getroffen. Het Rode Kruis meldde kort na de ramp dat 91 procent van de gebouwen op het eiland is beschadigd.