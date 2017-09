Aangifte om autobandenafval op sportvelden

Recycling Netwerk heeft aangifte gedaan vanwege het gebruik van rubberkorrels van oude autobanden op sportvelden.

Volgens de koepel van milieuorganisaties is het gebruik van korrels slecht voor het milieu, omdat in de buitenste laag van de autobanden zink zit. Dat verdwijnt voor het grootste deel in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Daarnaast brengen de rubbersnippers ook risico’s voor milieu en gezondheid met zich mee doordat ze bijvoorbeeld verwaaien naar bermen en sloten en door andere milieuschadelijke stoffen die vrijkomen uit het rubber, aldus de organisaties.

,,Dat is geen goede recycling, maar een overtreding van de afvalwetgeving. Daarom stappen we naar het Openbaar Ministerie”, zegt Robbert van Duin, voorzitter van Recycling Netwerk naar aanleiding van berichten van Trouw en het onderzoeksprogramma Zembla.