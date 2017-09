Alzheimer Dag viert verjaardag Alzheimer Café

Het is Wereld Alzheimer Dag. Dat betekent wereldwijd extra aandacht voor de groeiende groep mensen met dementie. In Nederland lijden 270.000 mensen aan dementie. Circa 70 procent van hen is getroffen door de ziekte van Alzheimer.

Op de Nederlandse versie van Wereld Alzheimer Dag gaat de aandacht speciaal uit naar het twintigjarig bestaan van het Alzheimer Café. Het eerste werd in 1997 in Leiden geopend en inmiddels zijn er 235 van deze trefpunten waar mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers een keer per maand samenkomen.

Om de verjaardag van het Alzheimer Café te vieren, organiseren twaalf musea in het hele land rondleidingen voor mensen met dementie en familie. De deelnemers bekijken een aantal kunstwerken waarover zij met elkaar in gesprek gaan.

Verder organiseren de 48 afdelingen van Alzheimer Nederland activiteiten, zoals een autorally voor mensen met dementie in Zuidoost-Brabant en is in Barneveld de theatervoorstelling ‘Bovenkamer’ over dementie te zien. In Utrecht en Zeeland zijn voorstellingen van het muziektheaterstuk ‘Dag mama’.