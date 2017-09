Bedankfilmpje voor Van der Laan in de bioscoop

Acht Amsterdamse bioscopen gaan in de week van 28 september de film van twee minuten draaien die Amsterdammers afgelopen voorjaar voor burgemeester Eberhard van der Laan maakten. Dat heeft Jean Mineur, de exploitant van bioscoopreclames, donderdag laten weten. Het filmpje wordt vertoond in het reclameblok, voordat de hoofdfilm begint.

Dertig bekende en onbekende Amsterdammers doen de ernstig zieke Van der Laan beloftes met betrekking tot zijn en hun stad.

Jean Mineur heeft besloten de film nogmaals te programmeren nadat de burgemeester maandag bekendmaakte per direct zijn taken neer te leggen omdat hij is uitbehandeld. Het korte filmpje is een week lang te zien in alle zalen van Cinecenter, De Uitkijk, De Filmhallen, Kriterion, The Movies en de theaters van Pathé.

De bioscopen werken belangeloos mee aan het initiatief van Jean Mineur.