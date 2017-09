Groeiend Eindhoven kampt met miljoenentekort

Terwijl de economie van Eindhoven groeit als kool, staat de gemeente er financieel slecht voor. Het college van burgemeester en wethouders voorziet dat het tekort dit jaar oploopt tot 20,5 miljoen euro, bleek donderdag toen de begroting werd gepresenteerd aan de gemeenteraad. Voor de zomer dacht Eindhoven nog dat het tekort 7,2 miljoen euro lager zou liggen.

Het tekort loopt op doordat de vijfde stad van het land meer kosten maakt voor zorg, uitkeringen en het eigen personeel dan was voorzien. Op korte termijn wordt het gat opgevuld uit eigen reserves. Daarnaast stijgen lokale belastingen iets, vooral voor bedrijven, en wordt parkeren in Eindhoven duurder. ,,Met deze verhoging blijft Eindhoven nog steeds ruim onder het gemiddelde van de 35 grootste steden”, stelt het gemeentebestuur.

Alles bij elkaar is het wel gelukt de begroting voor de komende vier jaar sluitend te krijgen. Het zogeheten weerstandsvermogen, het reservepotje waaruit de stad put, raakt wel leger dan eigenlijk de bedoeling was: eind volgend jaar zit er naar verwachting nog 46 miljoen euro in, slechts de helft van het bedrag dat de gemeente volgens de eigen normen achter de hand moet hebben.

Vanaf 2020 wil het gemeentebestuur het potje weer bijvullen. Het duurt dan tien jaar voordat het weer op peil is.

Met de bedrijven in en rond Eindhoven gaat het juist uitstekend. Volgens CBS-cijfers bedroeg de economische groei er vorig jaar 3,6 procent en daarmee streeft Eindhoven de vier grootste steden voorbij. De (hightech-) industrie is een belangrijke groeimotor van de stad.

De gemeenteraad bespreekt de begroting in november