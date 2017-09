Kamer akkoord met bevriezen eigen risico

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het bevriezen van het eigen risico in de zorg in 2018. Alleen de SP, de Partij voor de Dieren en DENK stemden tegen het voorstel van de coalitie in spe.

VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie gaven woensdag aan iets te willen doen aan het eigen risico voor volgend jaar, dat volgens de begroting van het demissionaire kabinet zou stijgen van 385 naar 400 euro. Het eigen risico blijft gelijk, maar in ruil daarvoor moeten burgers wel maandelijks meer betalen voor hun basispremie. Ook moet er een spoedprocedure worden gestart, want de wetswijziging moet voor 1 oktober worden doorgevoerd.

Oppositiepartijen reageerden fel op het plan, en noemden het onder meer een sigaar uit eigen doos. Ze deden donderdag ook nog een reeks andere voorstellen, om het eigen risico te verlagen of zelfs af te schaffen. Deze haalden het allemaal niet.