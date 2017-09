Een inwoner van Eijsden in Zuid-Limburg is verdronken in de vijver van zijn achtertuin. Zijn lichaam werd donderdag even na 19.00 uur ontdekt in het water, waarna direct de politie werd gewaarschuwd. Volgens de politie is het slachtoffer vermoedelijk ongelukkig ten val gekomen bij de woning aan de Johan Sebastiaan Bachstraat. De politie spreekt dan ook van een noodlottig ongeval. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt.