Man bekent oplichting kerk, ontkent misbruik

De 45-jarige Hagenaar Richard B., die wordt beschuldigd van verduistering van kerkgeld en extreem gewelddadige seks en mishandeling, heeft spijt. Hij vraagt als christen dagelijks vergeving van God en de mensen van de kerk voor zijn daden, zei hij voor de rechtbank in Den Haag.

B. zou als penningmeester de Christelijk Gereformeerde Kerk in Den Haag voor meer dan een half miljoen euro hebben benadeeld. Met het geld betaalde hij jarenlang veel vrouwen om seks mee te hebben. Vier van hen, onder wie één minderjarige, klaagden hem aan voor extreem gewelddadige seks en mishandeling.

B. bekende de verduistering, maar komt zelf uit op een lager bedrag, precies 427.343 euro. Tot aan donderdag heeft B., die al vijftien maanden vastzit, niets willen vertellen.

Voor de rechtbank gaf hij toe dat hij sadomasochistische seks heeft gehad met de vrouwen. Maar hij ontkende dat er sprake was van misbruik, omdat alles vrijwillig was en er geen sprake was van dwang.