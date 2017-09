Meer hulpvragen bij ANWB Alarmcentrale

De Alarmcentrale van de ANWB heeft een drukke zomer achter de rug. Het aantal vakantiegangers dat zich daar meldde met problemen, lag 6 procent hoger dan vorige zomer. Dat bevestigt een woordvoerder van de ANWB na een bericht in De Telegraaf.

De stijging was grotendeels toe te schrijven aan natuurgeweld, zoals een aardbeving op Kos, bosbranden in Portugal en Frankrijk, hagelbuien aan het Gardameer en overstromingen in Toscane. Maar ook kapotte auto’s en ziekte waren vaak reden om contact te zoeken.

In totaal belden bijna 700.000 Nederlanders met de ANWB Alarmcentrale.