Meer illegale Venezolanen op Antillen

Het aantal illegale Venezolanen op Bonaire, Curaçao en Aruba neemt toe. Het zijn er inmiddels enige honderden, aldus minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties), die deze trend ,,zorgwekkend” noemt.

Volgens Plasterk gaat het om mensen die legaal binnenkomen en tijdelijk verblijven bij vrienden of familie, maar uiteindelijk niet teruggaan naar Venezuela, dat in een diepe economische en politieke crisis zit. De vluchtelingenstroom van asielzoekers vanuit Venezuela over zee ,,is nog altijd minimaal”, zei Plasterk in de Tweede Kamer in een debat over de kustwacht van de Caribische eilanden.

Toch wordt wel degelijk gekeken naar het scenario van een grotere vluchtelingenstroom, aldus Plasterk. ,,We bereiden ons wel voor op situaties, die dus nog niet in beeld zijn, waarin die vluchtelingenstroom exponentieel zou groeien”.