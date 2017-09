Miljoen voor antiterreurmaatregelen

Amsterdam trekt een miljoen euro uit voor extra veiligheidsmaatregelen op drukke plekken in de stad. Die moeten de kans op een terroristische aanslag beperken, zo staat te lezen in de begroting voor 2018 die wethouder Udo Kock (financiën) heeft gepresenteerd.

Het stadsbestuur maakte onlangs al bekend onderzoek te doen naar mogelijkheden om extra veiligheidsmaatregelen te treffen op druk bezochte plaatsen als de Kalverstraat. Dit omdat terroristen steeds vaker gebruikmaken van een voertuig bij het plegen van een aanslag.

In de laatste begroting van het huidige college van burgemeester en wethouders is verder aandacht voor het op orde brengen van de financiën voor het volgende stadsbestuur. Zo worden begrotingsknelpunten bij de stadsdelen verholpen en wordt geld gereserveerd voor loon- en prijsstijgingen. Kock had de afgelopen jaren een zware dobber aan het onder controle krijgen van de gemeentelijke financiën, waarmee nogal eens wat misging.

,,De stad staat er goed voor”, zegt de wethouder. ,,We investeren 425 miljoen in de stad, de lasten voor Amsterdammers gaan weer omlaag en we brengen de stadsfinanciën verder op orde. Dat is een mooi resultaat.”

Het stadsbestuur investeert verder extra onder meer in het terugdringen van het lerarentekort (1,5 miljoen), kunst in de openbare ruimte (1,8 miljoen) en een internationale aidsconferentie (0,5 miljoen). Eerder was al bekend dat er 30 miljoen euro beschikbaar komt om de drukte in de stad in goede banen te leiden. De toeristenbelasting gaat bovendien omhoog, waarbij de percentages in het centrum hoger liggen dan die erbuiten.

Het college is in deze begroting terughoudend met nieuwe beleidskeuzes, gezien de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en het feit dat er nog geen nieuw kabinet is.