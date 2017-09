Opnieuw jihadisten in Syrië gedagvaard

Het Landelijk Parket heeft opnieuw twee Nederlandse jihadisten gedagvaard die zich in Syrië hebben aangesloten bij de gewapende strijd. Het zijn Houssaine Z. (27) en Saad C. (28).

Ze moeten zich verantwoorden voor deelname aan een terroristische organisatie. Het OM probeert hen ook te bereiken via social media, zoals Facebook. De terechtzitting is op 24 oktober bij de rechtbank Rotterdam.

Beide mannen zijn vermoedelijk in november 2015 vanuit Rotterdam naar Syrië gereisd in gezelschap van een derde verdachte, die op 13 januari 2017 is aangehouden in Spanje. Deze 32-jarige Mohamed R. was op het paspoort van zijn broer vanuit Turkije naar Spanje gevlogen.

Hij werd aangehouden op grond van een Europees arrestatiebevel en overgebracht naar Nederland, waar hij in voorlopige hechtenis zit. Het OM wil de strafzaken tegen het drietal in één keer behandelen, omdat zij destijds ook gezamenlijk zijn uitgereisd.

Tot 1 juni van dit jaar zijn vanuit Nederland ongeveer 280 mensen uitgereisd, van wie er ongeveer vijftig zijn teruggekeerd.