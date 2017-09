Plasterk: nog geen beeld schade Sint-Maarten

Volgens Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) is twee weken na de verwoestingen door orkaan Irma de hoogte van de schade op Sint-Maarten nog niet in te schatten. Hij kan geen bedragen noemen. Dat geldt ook voor welk deel van de schade wel en niet is verzekerd.

Plasterk denkt wel dat een groot deel van de mensen niet is verzekerd. Hij wijst erop dat de verschillen tussen arm en rijk groot zijn en dat verwoestingen door orkaan Irma die verschillen nog eens hebben vergroot. De armste mensen zaten volgens hem in de minst sterk gebouwde huizen en zijn ook het slechtst verzekerd.

Plasterk liep er in debat met Tweede Kamerleden ook op vooruit dat de wederopbouw moet worden gebruikt om beter en duurzamer te bouwen dan voorheen. Dat brengt dan wel weer extra kosten met zich mee.