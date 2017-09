Varkenshouders dagen provincie Brabant

De Producenten Organisatie Varkenshouders (POV) sleept de provincie Noord-Brabant definitief voor de rechter. De boeren zijn het niet eens met strengere eisen die de provincie oplegt aan veehouders.

Brabant besloot op 7 juli dat verouderde veestallen versneld in 2022 moeten voldoen aan strengere eisen om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank te verminderen. Volgens Brabantse varkenshouders worden zij zo op kosten gejaagd en ontstaat er een concurrentienadeel ten opzichte van boeren in andere provincies of andere landen. ,,De provincie doorbreekt op een ongeoorloofde manier de marktordening’’, aldus POV-voorzitter Ingrid Jansen donderdag in een toelichting. Bovendien is de milieuwinst nihil, volgens de varkenshouders.

De POV wil enkele zaken van Brabantse varkenshouders gebruiken als proefproces voor de hele sector.