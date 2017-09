Voortvluchtige Italiaan opgepakt in Amsterdam

Een voortvluchtige Italiaan is door een speciaal rechercheteam gearresteerd op het Waterlooplein in Amsterdam. De Italiaanse autoriteiten zochten de 33-jarige man in verband met het lidmaatschap van de ‘Ndrangheta (de Siciliaanse maffia) en ook voor de handel in drugs.

Volgens de politie kreeg de Amsterdamse recherche via informatiekanalen door dat de gezochte Italiaan zich mogelijk in Amsterdam zou ophouden. Vanuit Italiƫ waren twee rechercheurs overgevlogen om meer informatie aan te leveren en getuige te zijn van een eventuele arrestatie. Al vrij snel werd duidelijk dat hij in een woning in de Valkenburgerstraat verbleef. Toen de voortvluchtige het huis verliet, besloot de politie hem aan te houden.

In afwachting van de beslissing van de rechtbank Amsterdam over uitlevering naar Italiƫ, verblijft de verdachte in een huis van bewaring.