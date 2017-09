Burgemeesters blij met uitgestoken hand

De vier grote steden zijn blij dat ze vrijdag mogen praten met de onderhandelde partijen in de kabinetsformatie. ,,Wij nemen de uitgestoken hand graag aan”, zei de Haagse burgemeester Pauline Krikke van Den Haag voor aanvang van een onderhoud met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Het is volgens haar voor het eerst dat de vier grote steden bij de kabinetsformatie hun visie mogen toelichten.

Naast Krikke zijn de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, Jan van Zanen van Utrecht en de Amsterdamse locoburgemeester Kajsa Ollongren aanwezig. Inhoudelijk mededelingen wilden zij voor aanvang van het gesprek niet doen.