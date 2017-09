Formatie in laatste fase

De onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over een nieuw kabinet zitten in de laatste fase. ,,We zitten in de laatste rondes”, aldus ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.

Hij kan nog niet zeggen of het volgende week rond is. ,,Ik weet het echt niet. We leven een beetje bij de dag nog, maar we zien wel licht aan het einde van de tunnel”, aldus Segers na afloop van het overleg vrijdag. Volgens hem moeten hij en de andere onderhandelaars voordat er een akkoord is nog een keer door alle teksten en onderwerpen heen. Ook de financiĆ«n moeten nog een keer worden bekeken.

CDA-leider Sybrand Buma liet vrijdag weten dat ,,het nu echt wel opschiet, maar we moeten helaas nog even door”. VVD’er Mark Rutte zei geen idee te hebben wanneer de formatie is afgerond en er een regeerakkoord op tafel ligt.