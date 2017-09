‘Haal leerlingen Sint-Maarten niet hierheen’

Sint-Maartense scholieren kunnen beter niet in Nederland worden opgevangen. Het aanbod van een school in Meppel om examenleerlingen op te nemen is sympathiek maar niet verstandig, vindt minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

,,Het is hartverwarmend om te zien dat zovelen willen helpen” na het verwoestende bezoek van orkaan Irma aan het Caribische eiland, schrijft Bussemaker aan de Tweede Kamer. Maar ze wijst erop dat zowel UNICEF als het ministerie van Onderwijs van Sint-Maarten het beter vinden dat leerlingen in hun eigen omgeving blijven. Sint-Maarten doet er volgens Bussemaker alles aan om te zorgen dat eindexamenklassen weer naar school kunnen en dat krijgt voorrang op ander herstelwerk.

Alle andere hulp blijft welkom, schrijft de minister. Ze heeft de Meppelse scholengemeenschap Dingstede daarom in contact gebracht met de enige school voor havo en vwo op Sint-Maarten.