Hoge onderscheiding voor Van der Laan

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft de Gouden Medaille van de stad gekregen. Hij kreeg het eremetaal, met als inscriptie zijn motto ‘Alles voor de stad’, in de ambtswoning uit handen van locoburgemeester Kajsa Ollongren en de wethouders.

De ernstig zieke Van der Laan legde begin deze week zijn werk neer, nadat hij van zijn artsen te horen had gekregen dat er geen behandeling meer mogelijk is. Begin dit jaar liet hij de inwoners van zijn stad al weten dat bij hem uitgezaaide longkanker was geconstateerd.

De Gouden Medaille is de hoogste onderscheiding van Amsterdam. Hij wordt toegekend aan mensen die voor Amsterdam uitzonderlijk veel hebben betekend op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied en die internationaal ook bekend zijn.

In de afgelopen jaren werd de medaille uitgereikt aan Van der Laans voorganger Job Cohen (2010), mediaondernemer Joop van den Ende (2010), Randstadoprichter Frits Goldschmeding (2013) en oud-Leger des Heilsdirecteur Henk Dijkstra (2017).

Afgelopen woensdag brachten rond de duizend Amsterdammers bij de ambtswoning een applausgroet aan hun burgemeester, die geldt als zeer geliefd. De vrouw van Van der Laan kwam met hun twee dochters naar buiten om de mensen namens haar man te bedanken.