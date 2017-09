Holleeder aanwezig bij voortzetting proces

Willem Holleeder is vrijdagochtend in de rechtbank in Amsterdam om de voortzetting van zijn strafproces bij te wonen. Tijdens een niet-inhoudelijke zitting, de dertiende sinds zijn aanhouding eind 2014, wordt de stand van zaken in het onderzoek naar de ‘topcrimineel’ besproken.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Holleeder (59) voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra. De inhoudelijke behandeling van zijn proces is begin 2018 voorzien.