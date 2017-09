‘Inzet politiehonden in gevaar’

De snelle inzet van politiehonden om te voorkomen dat vechtpartijen op straat uit de hand lopen, loopt gevaar. Met de komst van de Nationale Politie zijn de gebieden die hondengeleiders moeten bestrijken te groot geworden. Daarnaast dreigen hondengeleiders nu ook nog eens hun dienstauto kwijt te raken. Dat zegt voorzitter van de Nationale Politiebond Jan Struijs.

Hij bevestigt een bericht in het AD dat in de regio Midden-Nederland nu vier bezwaarprocedures zijn aangespannen vanwege het wegbezuinigen van de dienstauto’s. ,,We hebben zo vaak maar tevergeefs geprobeerd het op te lossen met een goed gesprek. We gaan nu eens kijken wat de rechter ervan vindt.’’