Kramer nieuwe baas van de marine

Viceadmiraal Rob Kramer is vrijdag bevelhebber geworden van de Koninklijke Marine. Hij is de opvolger van luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk die bijna veertig jaar bij de zeestrijdkrachten heeft gediend. De ceremoniële overdracht vond plaats in Den Helder.

Verkerk zei in zijn afscheidsrede dat de bezuinigingen op Defensie de afgelopen jaren een ,,dieper gat” hebben geslagen bij de marine dan hij had voorzien. ,,We geven in Nederland jaarlijks meer geld uit aan ziekteverzuim door overgewicht dan aan de marine”, aldus Verkerk vrijdag.

Kramer krijgt de komende jaren te maken met onder meer de vervanging van de onderzeeboten en de fregatten.