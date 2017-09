Onderzoek dodelijke schietpartij in volle gang

Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij donderdagavond in Spijkenisse is nog in volle gang. Een man werd in zijn auto met Belgisch kenteken onder vuur genomen. Hij werd zwaargewond aangetroffen en overleed korte tijd later.

De recherche heeft de hele nacht onderzoek verricht. Vrijdagochtend was er nog niets bekend over identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van de schietpartij. ,,We verwachten in de loop van de dag meer informatie te hebben”, aldus een woordvoerster van de politie.

In Barendrecht is kort na de schietpartij een uitgebrande auto gevonden. De politie kan ook nog niet zeggen of er een verband is met de schietpartij.