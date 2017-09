Ruim 15 miljoen opgehaald voor Sint-Maarten

Tot nu toe is ruim 15 miljoen euro opgehaald voor hulp aan het door de orkaan Irma getroffen eiland Sint-Maarten. Op giro 5125 van het Rode Kruis is tot en met vrijdag om precies te zijn 15.494.712 euro binnengekomen.

Na de de landelijke actiedag, vorige week vrijdag, was de teller uitgekomen op 13.348.158 euro.

Volgens het Rode Kruis is de situatie in het rampgebied verbeterd, ,,ondanks de enorme schaal van verwoesting”. De hulporganisatie zegt: ,,Wegen zijn vrijgemaakt, puin opgeruimd, winkels deels weer geopend. Sint-Maarten blijft echter moeilijk bereikbaar en de behoefte aan noodhulp is onverminderd hoog. Het Rode Kruis focust daarin steeds meer op het armere deel van de getroffenen.”