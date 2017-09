Situatie voor toerist op Cuba verbeterd

De situatie op het door orkaan Irma getroffen Cuba is zo hersteld dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag vakantiereizen niet meer ontraadt. Uitzondering vormen nog de noordelijke kuststreek en eilanden van de provincies Camagüey, Ciego de Avila en Sancti Spíritus, die zwaar zijn getroffen door het natuurgeweld.

De stad Havana en het internationale vliegveld vallen niet onder deze gebieden. Voor de rest van Cuba gelden veiligheidsrisico’s. Elektriciteit-, telefonie- en internetverbindingen blijven beperkt in grote delen van het land. Hierdoor is ook de voedsel- en watervoorziening beperkt. Voldoende contant geld meenemen, wordt aangeraden. ,,Neem contact op met uw reisorganisatie over de situatie in de plaats waar u naar toe reist”, aldus Buitenlandse Zaken.