SP verdedigt uitsluiting lokale afdelingen

De SP verdedigt de uitsluiting van lokale afdelingen van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. SP-partijvoorzitter Ron Meyer wijst op de afspraken voor deelname.

,,Binnen onze partij hebben we met elkaar afgesproken dat de minimale eis voor deelname is dat we weten wat er speelt onder de mensen. Daar zijn voldoende betrokken mensen in een afdeling voor nodig´´, reageert Meyer vrijdagavond op de ophef over het besluit van het landelijk partijbestuur.

Eerder deze week werd bekend dat de SP-afdeling Hoorn niet mag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna volgde Rijswijk. De afdelingen zouden niet genoeg actief zijn geweest ,,op straat´´.

Meyer benadrukt dat de SP waarschijnlijk in een recordaantal gemeenten gaat meedoen. ,,We vinden het heel jammer dat Rijswijk en Hoorn niet één van die afdelingen zijn.´´