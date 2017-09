Terminaal zieke Amir (10) in ziekenhuis

De tienjarige Amir uit Emmen, het terminaal zieke jongetje over wie een juridische strijd speelt tussen zijn ouders en de kinderbescherming, is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. Advocaat van de familie Joancy Breeveld bevestigde na berichten in regionale media dat de jongen per ambulance naar het UMCG in Groningen is gebracht.

De opname maakt de zaak over de verzorging van het kind des te spoedeisender, benadrukt Breeveld. De rechter oordeelde donderdag nog dat Amir in een gehandicapteninstelling moet blijven. Hij is door de Raad voor de Kinderbescherming uit huis geplaatst en volgens de rechter is het in zijn belang om in de instelling te blijven. Het gezin woont in een asielzoekerscentrum in Emmen.

De ouders willen hun zoon in zijn laatste levensfase zelf verzorgen. Ze zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak. De advocaat weet nog niet wanneer de zaak voor het hof zal dienen. Ze hoopt dat de kinderbescherming alsnog zelf beslist dat Amir naar zijn ouders mag. ,,Hij ligt nu op een vreemde plek in een kamer, terwijl hij thuis zijn broertjes en zusjes om zich heen heeft.”