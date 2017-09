Vrouwen plassen over vonnis in Amsterdam

Zo’n tien jonge vrouwen hebben vrijdagavond gedemonstreerd door in hartje Amsterdam op straat te plassen. Ze urineerden onder muzikale begeleiding van een sambaband over het uitgeprinte vonnis van de rechter die maandag besloot dat de politie een andere vrouw terecht heeft beboet voor wildplassen. De zaak heeft veel discussie losgemaakt over een tekort aan openbare toiletten voor vrouwen.

,,Nood breekt wet”, vinden de demonstranten. Op gele ballonnen die ze hadden meegenomen stond ‘De laatste druppel’. Agenten keken van een afstandje toe tijdens het protestplasje voor de ‘plaskrul’ op het Kleine Gartmanplantsoen, bij het Leidseplein, maar grepen niet in.

Een plaskrul is een Amsterdams urinoir met een open onderkant. De rechter had geopperd dat Geerte Piening (23) daar gebruik van had kunnen maken. “47 jaar nadat de Dolle Mina’s aan de kaak hadden gesteld dat vrouwen ook willen plassen, is er een rechter die beweert dat vrouwen in zo’n urinoir kunnen plassen”, stellen de activisten.

De vrouwen hadden zich op de actie voorbereid door water of bier te drinken.