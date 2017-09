Zaak-Insiya mogelijk in mei of juni behandeld

Al moeten er nog verdachten worden uitgeleverd en verhoord, toch wordt het tijd om een datum te prikken voor inhoudelijke behandeling van de zaak rond de ontvoering van peuter Insiya (nu drie jaar oud). Dat heeft de officier van justitie gezegd tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Amsterdam. Zij stelde voor de zaak in mei of juni van volgend jaar te behandelen en daarvoor drie dagen uit te trekken.

Volgens de rechter is drie dagen te krap en moet eerder worden gedacht aan vijf dagen, met een mogelijke uitloop. Hij gaat akkoord met de voorgestelde behandeling in mei of juni. Welke datum het precies wordt, hangt af van het zittingsrooster van de rechtbank.

Insiya’s vader, Shehzad H., en zeven medeverdachten moeten terechtstaan voor de ontvoering in 2016 van het destijds tweejarige meisje uit het huis van haar oma in Amsterdam. Drie van hen zijn nog in het buitenland, van wie er twee vastzitten – een in de VS, een in Irak. Insiya zou bij haar vader in India zijn.