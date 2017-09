Zalm: geen verandering in toeslagen

De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet zijn niet van plan iets te veranderen in zorgtoeslagen, huurtoeslagen, het kindgebonden budget en vergelijkbare regelingen. Informateur Gerrit Zalm heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Donderdag drongen meerdere partijen aan op informatie hierover, nadat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eerder hadden laten weten het eigen risico in de zorg niet te willen verhogen. Volgens de Miljoenennota zou dat volgend jaar wel omhoog gaan.

Zalm schrijft aan Kamervoorzitter Khadija Arib dat de formerende partijen ,,voor zover mij bekend” geen andere wijzigingen in petto hebben in de genoemde regelingen dan in de Miljoenennota staan. De onderhandelingen in de formatie zijn nog bezig, aldus de informateur. ,,Ik zal u in mijn eindverslag berichten over de uitkomsten hiervan.”